Un weekend con l’Olio d’oliva. Al centro I Lecci arriva Olea: "Bella vetrina per il settore"

Nel prossimo fine settimana a Montespertoli ci sarà un solo ed unico grande protagonista: l’olio extravergine d’oliva. Sabato e domenica torna infatti Olea, evento che ormai da 5 anni rappresenta un’occasione per esplorare le molteplici sfaccettature di questo alimento, dalle radici che affonda nella tradizione rurale alle moderne innovazioni che ne hanno guidato l’evoluzione nel corso dei secoli. La kermesse, che avrà luogo al Centro per la cultura del vino “I Lecci”, è organizzata dal Comune di Montespertoli, in stretta collaborazione con la Federazione Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana, unitamente alla partecipazione di Slow Food Empolese Valdelsa. Gli appassionati di enogastronomia, gli esperti del settore e il pubblico in generale avranno l’opportunità di partecipare a una serie di eventi coinvolgenti che includeranno degustazioni guidate, workshop interattivi, presentazioni di prodotti artigianali e conferenze tenute da esperti del settore, con la possibilità di acquistare l’olio Evo del nuovo raccolto 2023. Inoltre sarà anche inaugurata la mostra “Olio a tavola“, a cura del locale Circolo Fotografico Fermoimmagine.

"Abbiamo sempre pensato che questo momento fosse importante per tracciare una strada nell’evoluzione del settore olivicolo nel nostro territorio – ha spiegato durante la presentazione che si è tenuta in Consiglio regionale, il sindaco Alessio Mugnaini –. Quest’anno poi è in corso un importante progetto all’interno del Piano di Sviluppo Rurale della regione che ha l’obiettivo di definire le caratteristiche che deve avere il nostro olio e di posizionarlo sul mercato nel modo corretto. L’olio di Montespertoli da sempre si distingue in modo unico e indiscusso e merita di essere scoperto e apprezzato sulle nostre tavole".