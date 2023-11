Un trio all’opera. Note di classica in Collegiata

EMPOLI

Stesso luogo, il suggestivo scenario della Collegiata di Sant’Andrea, stesso orario, le 16. Tutto pronto a Empoli per il secondo appuntamento con i "Concerti di Sant’Andrea", rassegna di musica classica organizzata dall’associazione di Promozione sociale “Monsignor Giovanni Cavini“ e dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Empoli. Domenica prossima spazio a “Know the image: prospettive spirituali“, una sequenza musicale nata dalla collaborazione tra Elisa Prosperi (voce), Rodolfo Rossi (percussioni) e Sergio Chierici (organo). Partiture del periodo Barocco accostate a pagine del Novecento, dialogano costantemente, in un percorso che si pone come obiettivo quello di solcare l’animo umano più profondo, attraverso espressioni diverse di spiritualità messa in musica. Il programma prevede Hildegard von Bingen, Girolamo Frescobaldi, Philipp Glass, Johann Sebastian Bach, John Cage, Gubaidulina, Arvo Pärt, Sergio Chierici e Giacinto Scelsi. L’ingresso è gratuito.

Elisa Prosperi è stata allieva di Monica Benvenuti e prende parte a concerti di musica lirica e da camera, eseguendo repertorio del Novecento e contemporaneo. Rodolfo Rossi ha indirizzato la sua attività artistica sul repertorio solistico e cameristico contemporaneo, ma come membro dell’Ensemble Ars Ludi e del Freon Ensemble ha preso parte a molti festival di prestigio. Un’intensa attività di ricerca e di sperimentazione lo ha portato a spaziare in contesti musicali differenti, dal jazz al teatro oltre a collaborare con artisti di diversi ambiti musicali. Sergio Chierici ha una formazione e una professionalità in grado di spaziare dalla musica antica all’avanguardia, dall’organo portativo al theremin, dalla filologia musicale all’informatica sperimentale. Dopo la vittoria in alcuni concorsi, all’attività concertistica internazionale, da solista e in formazioni orchestrali e cameristiche, Sergio Chierici ha aggiunto la direzione di cori ed ensemble vocali. Attualmente, la sua principale attività è quella di compositore.