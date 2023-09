Un tributo ai Queen apre il cartellone

CASTELFIORENTINO

Una serata tributo ai Queen aprirà domani sera la festa della birra a Castelfiorentino. Alle 21.45 sul palco di via Roosvelt saliranno infatti i Killer Queen, band che dal 1995 cerca di trasmettere al pubblico la passione e la voglia di suonare i pezzi del mitico gruppo rock britannico. Protagonisti saranno Giacinto Bargiacchi al basso e alla voce, Yaser come voce solista (nella foto), Mario Assennato alla chitarra e alla voce, Daniele Trambusti alla batteria, Nicola Angiolucci al piano, alle tastiere e all’organo e Antonio Gabellini alla chitarra acustica.

Giovedì alla stessa ora toccherà invece ai Lovegang 126. PuSh comincia la sua carriera da DJ nel 2017 con la scuderia lucchese UltraTwist e nel corso degli anni lavora con vari artisti del panorama musicale Italiano ed Internazionale quali M24, Meekz, Side, Ketama126, Nerone, etc... I suoi DJ set sono liberi e contrastanti: dalla Uk Garage d’oltremanica oscura e polverosa, al future funk nipponico, dalla trap alla drill, dal neosoul all’house. Il nome Lovegang 126 è un omaggio all’amicizia e alla realtà tangibile. Infatti il 126 si riferisce al numero di scalini che collegano Viale Glorioso a Via Dandolo in Roma, sui quali tutti questi artisti vi ci si ritrovavano da ragazzi. Apertura dalle 18 a ingresso libero con area food, birra, mercatino artigianale e luna park.