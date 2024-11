Un tour turistico alla scoperta dell’arte e della storia della città

L’associazione culturale Iter Mentis, in collaborazione con Exploring Fucecchio e La Sorgente dei Sorrisi, promuove un tour guidato nel centro storico di Fucecchio. In programma visite nei principali punti di interesse storico e culturale: il Poggio Salamartano, il Palazzo Della Volta, il Museo Civico e Diocesano, la Torre di Mezzo e per finire con una degustazione di olio nuovo. L’appuntamento è per il 24 novembre. E consente un assaggio alla scoperta di una terra dalla lunga storia. La nascita e la storia di Fucecchio sono intatti strettamente legate a quella della Via Francigena, il cui percorso qui attraversa l’Arno. Intorno al X secolo la facoltosa famiglia dei Cadolingi, originaria di Pistoia, spostò i propri interessi in prossimità di questo importante snodo viario, dove costruì il Castello di Salamarzana. Finita la dominazione Cadolingia, Fucecchio divenne libero comune: poi iniziò una fase di sviluppo legata all’agricoltura da cui trarranno origine grandi fattorie dei Medici.