Un supporto alle famiglie con figli. Arriva il servizio pre-scuola. È già possibile fare domanda

A partire dal prossimo 6 novembre sarà possibile accompagnare i propri figli a scuola anche prima del normale orario scolastico. L’iniziativa è stata presa dal Comune di Montespertoli, attraverso fondi comunali, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani ed è rivolta agli alunni e alle alunne delle scuole dell’infanzia Rodari a Montagnana e Don Milani a Aliano. Un servizio estremamente prezioso per quelle famiglie che, per motivi di lavoro, necessitano di accompagnare i figli a scuola prima del suono della ’campanella’. Questa accoglienza anticipata sarà disponibile dalle ore 7.30 fino all’inizio del regolare orario delle attività didattiche di ciascun plesso. "Siamo consapevoli dell’importanza di fornire supporto alle famiglie e di creare un ambiente che sia davvero a misura di famiglia – dichiara l’assessore all’Istruzione, Daniela Di Lorenzo –. Crediamo che una comunità prospera quando si preoccupa del benessere delle sue famiglie, riconoscendo che esse costituiscono il nucleo fondamentale della nostra società. La nostra iniziativa di estendere l’orario di entrata alla scuola dell’infanzia e di esplorare opzioni per un servizio post-scuola è una dimostrazione tangibile del nostro impegno a rendere Montespertoli un luogo in cui le famiglie si sentano sostenute, incoraggiate e parte integrante della comunità".

Per poter usufruire di questo servizio, è necessario procedere con l’iscrizione tramite invio della domanda scaricabile dal sito del comune (www.comune.montespertoli.fi.itServiziPre-scuola). Le possono essere già presentate inviando una mail all’indirizzo: prescuola@comune.montespertoli.fi.it, con allegata una copia della carta di identità, oppure via posta elettronica certificata (Pec), allegando la carta di identità, a comune.montespertoli@postacert.toscana.it. Infine, è possibile anche consegnare la domanda di persona recandosi all’ufficio Urp del Comune. Il servizio mira a facilitare la vita delle famiglie e a garantire un ambiente sicuro e accogliente per i loro bambini durante il periodo di Prescuola. Per ulteriori informazioni o domande, è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Montespertoli al numero 0571 600244 o scrivendo una e-mail a scuola@comune.montespertoli.fi.it.