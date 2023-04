Un ’salvavita’ al parco di Serravalle

EMPOLI

Il primo lo avevano sistemato in centro lo scorso ottobre, il secondo sarà piazzato al Green Bar del parco di Serravalle. Uno strumento, il defibrillatore, che non è soltanto in grado di salvare una vita, ma che può essere utilizzato da chiunque in qualsiasi momento senza particolari competenze mediche. Un’iniziativa messa in campo dal Lions di Empoli attraverso l’associazione Donami un Sorriso e l’Unione Clubs Azzurri, il centro di coordinamento dei tifosi dell’Empoli che ancora una volta scende in campo a sostegno della città. L’apparecchiatura, che ha un costo di poco inferiore ai 2mila euro, è preziosissima nel caso in cui qualcuno manifesti problemi cardiaci di una certa entità. "Basta accenderlo – spiega il presidente del Lions Club di Empoli, Damiano Bonifacio – e una voce spiega nel dettaglio quello che bisogna fare. È la macchina stessa a capire se c’è bisogno di intervenire oppure no. Si tratta di uno strumento all’avanguardia, di ultima generazione, utile per salvare delle vite". La manutenzione sarà a cura dell’Unione Clubs Azzurri. "Già nell’ultima assemblea – dice il presidente, Athos Bagnoli – avevamo deliberato di mettere un defibrillatore a servizio della città. Siamo riusciti a portare a termine questo progetto grazie all’impegno dei Lions e di Donami un Sorriso. Abbiamo fatto squadra per centrare un obiettivo comune".