Un premio a chi ricicla. Il bando è prorogato

A giorni arriverà in piazza Pertini un macchinario eco-compattatore Coripet (consorzio riciclo pet) per la raccolta di bottiglie in pet. L’obiettivo è separare sin dall’origine questi rifiuti da altri flussi di materiali, compattarli, raccoglierli, trasportarli e infine riciclarli meccanicamente presso impianti autorizzati ai fini del riciclo a ciclo chiuso “bottle to bottle” (ossia la bottiglia ritorna a essere bottiglia). Per incentivare l’utilizzo dell’eco-compattatore, il Comune di Fucecchio prevede delle premialità a favore delle persone che conferiscono nell’eco-compattare le bottiglie in pet, in base al numero di bottiglie conferite. Il Comune di Fucecchio intende individuare soggetti disponibili a offrire le premialità. Per torvare adesioni è stata prorogata la data di scadenza. Ci sono ancora pochi giorni. I soggetti interessati ad aderire all’iniziativa dovranno presentare la richiesta sull’apposito modulo di domanda, allegando il proprio documento di identità, inviandola alla pec [email protected] entro lunedì.