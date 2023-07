Un pianista nel Capao con Stefano Cortese alla Fattoria di Aliano

La rassegna musicale “Montespertoli Musica“ fa tappa stasera alle 21.30 nel giardino della Fattoria di Aliano, per il secondo concerto in cartellone, dal titolo “La leggenda del pianista nel Capao”. Stefano Cortese, pianista e compositore italiano trapiantato in Brasile, racconterà una storia fatta di musiche ascoltate nei viaggi, musiche rubate a musicisti incontrati, musiche imparate da maestri, musiche reinterpretate da spartiti o appunti. Lo spettacolo è una commistione tra storie di fantasia e una narrazione autobiografica di questo musicista, che da Bologna si sposta a vivere sull’Appennino, decide di mettere un pianoforte in un furgone e vivere nomade per 5 anni, fino a trasferirsi in Brasile in un villaggio quale “Vale do Capão“. Qui fonda una scuola di musica, la banda di carnevale, un gruppo di musica strumentale e costruisce e crea “Casa do Piano”, l’unico centro culturale di musica e teatro che svolge attività di concertista, attore, performer, professore, terapeuta. Obbligatoria la prenotazione, da effettuare chiamando l’Ufficio Turistico di Montespertoli al numero 0571 600255.