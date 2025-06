La Casa di comunità. Vertice in Comune: "Un hub multiservizi"

La Casa di Comunità di Fucecchio, prevista all’interno del presidio ospedaliero San Pietro Igneo. Un momento di confronto, per condividere il progetto. Si è tenuto nella sala consiliare del Comune alla presenza della sindaca Emma Donnini, del vice sindaco Fabio Gargani e degli assessori Emiliano Lazzeretti e Marco Padovani. L’amministrazione comunale, insieme ai medici e ai pediatri di famiglia, ha incontrato l’Azienda Sanitaria e la Società della Salute. Hanno preso parte all’incontro Franco Doni, direttore della Sds, Luca Tani, direttore del dipartimento area manutenzione e gestione investimenti dell’Asl Toscana Centro, Paolo Amico, Sos Coordinamento sanitario servizi zona Empoli Valdarno Inferiore, e Loredana Lazzara, direttrice Sos Convenzioni Mmg dell’Asl Toscana Centro. Durante l’incontro, Asl e Sds hanno presentato le loro proposte relative a ciò che la struttura potrà offrire e a quelle che potrebbero essere, a loro avviso, le soluzioni più adeguate. Una base su cui adesso l’amministrazione comunale, i medici e i pediatri potranno partire per fare le loro osservazioni e proporre le loro idee, così da arrivare a progettare quella che sarà la migliore risposta per la comunità.

Il progetto presentato è quello di un hub, ovvero una struttura con servizi diagnostici di base e di continuità assistenziale, servizi sociali alla persona e alla famiglia, programmi di screening e vaccinazioni, attività di consultorio familiare e di medicina fisica e riabilitativa, infermiere di famiglia e fisioterapista di comunità. "La volontà nostra e di tutti i soggetti coinvolti è quella di dare risposte concrete per la salute pubblica dei cittadini - spiega la sindaca Emma Donnini - progettando tutti insieme, nella maniera più funzionale possibile, la nuova Casa di Comunità. Uno dei temi alla base, e di cui si occuperà direttamente l’amministrazione, sarà quello legato alle necessità logistiche e a come implementare i servizi per raggiungere la nuova struttura".