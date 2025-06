Salva un ragazzo da un volo di metri. “È riuscito a tenerlo per le gambe, merita la cittadinanza onoraria”

Gambassi Terme (Firenze), 14 giugno 2025 – “In un momento di estrema difficoltà per un nostro concittadino, ha dimostrato un’eccezionale prontezza e un’incrollabile determinazione. A rischio della propria incolumità, ha compiuto un gesto eroico impedendo un tragico epilogo”. Il sindaco Sergio Marzocchi ha voluto così ringraziare pubblicamente con un post sui social diventato virale in poche ore a nome dei gambassini il giovane Jnes, cittadino albanese di 29 anni, per aver salvato una vita, fermando al volo un ragazzo che rischiava di cadere dal terzo piano. Un episodio avvenuto lo scorso mercoledì sera, in pieno centro a Gambassi, un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.

Stando a quanto ricostruito, il ventinovenne est-europeo si trovava in paese in cerca di una sistemazione abitativa da valutare, quando dall’appartamento che stava visitando ha notato guardando verso l’edificio adiacente un ragazzo in posizione precaria. Jnes è riuscito a fermarlo letteralmente al volo, ’placcandolo’ per le gambe durante la caduta ed evitando che toccasse terra.

Il giovane salvato, rimasto a quanto pare lievemente ferito, è poi stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso, ma non è in pericolo. Tutto si è insomma risolto per il meglio ed Jnes potrebbe diventare “gambassino onorario“: l’amministrazione comunale ha fatto sapere che non esiste un regolamento comunale che disciplini il conferimento della cittadinanza onoraria, ma che l’intenzione è quella di redigerlo e di approvarlo in futuro. E a quel punto, fra i primi cittadini onorari di Gambassi dovrebbe esserci proprio il giovane albanese, per il coraggio e la prontezza di riflessi che ha mostrato.

“Un atto che non solo ha salvato una vita, ma ha anche offerto un vivido esempio di cosa significhi essere un eroe nella nostra comunità – ha chiosato Marzocchi, ringraziando il ventinovenne – a nome della comunità di Gambassi Terme, ringraziamo sentitamente Jnes per il suo eroismo. Valuteremo senz’altro la possibilità di concedergli la cittadinanza onoraria, non appena sarà possibile. La sua azione non è stata solo un gesto impulsivo, ma un atto di profonda umanità che merita il più alto riconoscimento. E rimarrà impressa nella memoria collettiva come un simbolo di speranza e dedizione al prossimo”.

