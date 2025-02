Auto si ribalta in un fosso d’acqua. Salvate madre e figlia in trappola

Poteva avere conseguenze ben peggiori il brutto incidente che si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 15.30 lungo via Mercatale, strada provinciale 13, vicino agli impianti sportivi di Petroio. Due donne a bordo di un’auto che è finita fuori strada precipitando in un fosso pieno d’acqua hanno rischiato di annegare se non fosse stato per il tempestivo intervento di alcuni volontari della Vab di Limite di passaggio che le hanno messe in salvo tirandole fuori dalla trappola di lamiere contorte. Ma andiamo per ordine. L’auto su cui viaggiava la coppia, madre e figlia, settantenne la prima, quarantacinquenne la seconda, ad un certo punto si è trovata costretta a deviare la propria direzione di marcia.

Alcuni presenti riferiscono di un’altra auto che avrebbe urtato la macchina delle due donne facendola uscire fuori strada "per poi allontanarsi senza prestare soccorso". Sulla dinamica dell’incidente la polizia municipale dell’Unione dei Comuni sta facendo tutti i i rilievi del caso. Di sicuro c’è che se pochi istanti dopo il volo nel fosso non fosse transitato di lì il mezzo della Vab di Limite le due donne avrebbero rischiato di morire.

A causa delle intense piogge degli ultimi giorni il canale si era infatti riempito. Madre e figlia intrappolate all’interno, un po’ per lo choc un po’ per i traumi e le ferite riportate, da sole non riuscivano a uscire dall’auto. Intanto il livello dell’acqua stava invadendo l’abitacolo. I volontari della Vab senza alcuna esitazione si sono calati nel fosso e hanno subito aperto la portiera riuscendo a tirare fuori la figlia; più complicato è stato far uscire la madre, che era rimasta incastrata. Entrambe alla fine sono state portate in salvo. In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso inviati dalla centrale del 118 una ambulanza di passaggio ha fornito ai volontari della Vab i presidi necessari per le prime cure. Nel frattempo sono arrivati anche i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli che hanno completato il ’salvatagio’ della coppia. Madre e figlia sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli e per fortuna non sono in pericolo di vita, anche se hanno davvero rischiato grosso.

Ylenia CecchettiIrene Puccioni