"Un parcheggio per i camion al Terrafino"

Migliorare la vivibilità dell’area industriale del Terrafino, ogni giorno frequentata da migliaia di lavoratori. Sono diverse le proposte avanzate da Empoli in Azione per raggiungere l’obiettivo. L’ultima idea lanciata dal partito? "Prevedere proprio lì un parcheggio per l’autotrasporto. Una scelta coraggiosa e originale per il nostro territorio, ma necessaria". I motivi per i quali avanzare la proposta li spiega bene Luca Ferrara. "In primis c’è la sicurezza stradale. Autisti che hanno riposato bene, quando riprenderanno la guida viaggeranno con maggiore attenzione - fa sapere Ferrara - Poi c’è la dignità del lavoro e dei lavoratori. Come partito abbiamo conosciuto camionisti italiani, turchi, lituani, spagnoli fermi in sosta lungo la strada. Chi a bordo dei campi, chi in parcheggi riservati alle autovetture. Ci hanno rappresentato i loro problemi. In Italia, nonostante l’Unione Europea abbia stanziato fondi per i parcheggi riservati all’autotrasporto, ne esistono pochissimi e così ci si arrangia con soste di fortuna, magari dentro le aree di servizio in autostrada o lungo le corsie di emergenza. Non è lo stesso in Francia e Germania". Ed è dai Paesi vicini che Empoli dovrebbe prendere spunto. Da strutture dedicate, parcheggi recintati con vigilanza, docce, servizi e colonnine per l’elettricità. "Alcune strutture - racconta Ferrara - offrono ristorante e self-service, palestre, lavanderie a gettone, sale tv e wifi gratuito. Ci sono aree di sosta con car sharing o bici elettriche per raggiungere i centri urbani vicini’".