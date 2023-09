Un paese intero celebra Pippo Fibbiana abbraccia il suo campione dopo l’impresa sui ’muri’ del Belgio

Entusiasmo a Fibbiana di Montelupo Fiorentino al rientro dal Belgio di Filippo Magli, che sulle strade fiamminghe ha colto il suo primo successo da professionista dopo alcune buone prestazioni tra cui il quarto posto nel Campionato Italiano in linea. Tutta Fibbiana ha voluto festeggiarlo così come l’amministrazione comunale di Montelupo con il sindaco Paolo Masetti

il vice sindaco Simone Londi che hanno portato il saluto dell’assessore allo sport Simone Focardi e di tutta la giunta.

Due gli striscioni eloquenti che recitavano "Pippo Re del Belgio" ed uno in alto con scritto "Hai spianato i muri grande Pippo". Filippo forse anche un po’ sorpreso da tanta festa, pur sapendo quanto è stimato ed ammirato dai suoi concittadini e non solo, è sceso dall’ammiraglia della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè. Il primo abbraccio con i genitori, poi con tanti sportivi, tra selfie, complimenti, e pacche sulle spalle. Il ventiquattrenne atleta di Fibbiana ha raccontato la sua prima vittoria da professionista nella Muur Classic Geraardsbergen, una gara lunga 177 km che presentava diversi passaggi sui ’muri’.

"E’ stato difficile vincere – afferma Filippo – lo sprint negli ultimi 300 metri con il britannico Harry Birchill, e l’olandese Peter Schulting è stato combattuto e incerto fino sulla linea di arrivo, ma alla fine sono riuscito a tagliare per primo la linea del traguardo anche in una gara di professionisti, credo importante in quanto l’anno scorso aveva vinto il neo campione del mondo l’olandese Mathieu Van Der Poel". E questa grande festa dei tuoi concittadini e tifosi è una grande soddisfazione. "Li conosco e so quanto mi sono vicini. La mia felicità è sicuramente aumentata per essere riuscito a vincere, dando loro una bella soddisfazione, speriamo che in futuro ce ne siano altre". A proposito di prossime gare, il 13 e 14 settembre sono in programma il Giro della Toscana a Pontedera e la Coppa Sabatini a Peccioli (stasera la presentazione) e quindi ci potrebbe essere l’occasione per festeggiare ancora Magli lungo le strade.

