Un paese bersagliato dai furti I residenti sono esasperati "Ora un comitato per la sicurezza"

Furti nella case a Certaldo? La lista dei ’colpi’ di allunga. Un tentativo, si apprende, c’è stato in via De Amici nei giorni scorsi. E un tentativo, qualche manciata di giorni prima, c’è stato in via Lenzoni a casa dell’avvocato Carlo Bollini. E’ lo stesso legale a raccontarci come sono andate le cose. "Erano circa le 21 – spiega Bollini –. I malviventi sono entrati nel giardino, poi con la forza hanno scassinato una porta finestra e stavano per entrare dentro la nostra casa. Il cane, però, si è svegliato, mia moglie è corsa subito e ha visto le sagome di due uomini: loro, quando hanno capito che i padroni di casa erano allarmati ed erano stati visti, si sono dati immediatamente alla fuga. Però c’hanno provato". Dei fatti è stata presentata denuncia a carabinieri. "La questione dei furti in case e negozi, in una realtà come questa, che dovrebbe essere tranquilla, sta diventato un problema serio – sottolinea l’avvocato Bollini – . La gente sente il bisogno di sentirsi sicura nelle proprie case".

Nella popolazione, si apprende, da qualche tempo sta circolando anche l’idea di mettere in piedi un comitato per la sicurezza, in modo da sensibilizzare ancora di più le istituzioni su questo tema, spingendo a un ulteriore rafforzamento dei controlli e della prevenzione. L’ultimo caso, in ordine di tempo, risale a domenica sera quando una residente è rientrata a casa ed ha trovato l’appartamento a soqquadro e i risparmi necessari per la spesa e le bollette spariti nel nulla. È successo a Silvia Troiani, che abita nella centralissima via De Amicis all’incrocio con viale Matteotti. Un’altro tentativo – nello stesso giorno – sarebbe avvenuto in via Lenzoni. Negli ultimi tempi, inoltre, i ladri sono entrati anche in un’altra casa, di notte, e hanno rubato l’auto dei proprietari. Certaldo è stata teatro anche di un episodio particolare in termini di furti. Successe nel febbraio scorso, quando i ladri in una sola notte fecero un ’ripulisti’ delle casse di tre farmacie. Due di queste anche vicinissime fra loro. I malviventi dopo aver scassinato prima la saracinesca, e poi la porta d’ingresso dei negozi, sono entrati nelle farmacie ed hanno portato via il denaro del fondo cassa. Su questi episodi, tuttavia, ci sono ancora indagini in corso. E nel caso specifico si cerca una banda che ha nel mirino le farmacie.

Carlo Baroni