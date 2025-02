Un nuovo nido a Montagnana. Accoglierà trenta bambini

"A partire dall’anno scolastico 2026/27, nessun bambino e nessuna bambina rimarranno esclusi dal servizio del nido per mancanza di posti. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti per un Montespertoli". Lo ha assicurato il sindaco Alessio Mugnaini, che insieme all’assessore all’istruzione Daniela Di Lorenzo e alla dirigente scolastica Sara Missanelli ha fatto il punto sul nuovo asilo nido che verrà ricavato all’interno del "polo scolastico 0-11" di Montagnana, a fronte di un’operazione da 620mila euro finanziata con fondi Pnrr. Il nido, che ospiterà 30 bambini, sorgerà nell’edifico che accoglie la scuola dell’infanzia Gianni Rodari e la scuola primaria Rita Levi Montalcini. Il polo sarà intitolato a Maria ed Angela Fresu, vittime della strage di Bologna. Il progetto prevedeva inizialmente anche la realizzazione di una palestra, che è tuttavia stata eliminata dal piano prima dell’approvazione del progetto esecutivo per ragioni economiche. Ma l’amministrazione comunale ha fatto sapere che verrà realizzata in una struttura dedicata presso la zona sportiva di Molino del Ponte.