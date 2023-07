Un murale per Boccaccio "Omaggio straordinario"

Un murale realizzato dal professor Roberto Masullo e dagli studenti dell’istituto comprensivo Alice Mancini (classe 3g), Sirio Ricci (classe 3c) ed Emma Xhezo (classe 2g). Un regalo a tutta la comunità. L’opera raffigura in uno stile giocoso Giovanni Boccaccio che guarda incuriosito il suo capolavoro, il Decameron, con Certaldo Alto che spicca sullo sfondo. Il lavoro, disegnato con pitture per graffiti in acrilico in pochi giorni, spicca sotto al cavalcaferrovia Falcone e Borsellino, non lontano, non a caso, dalla rotatoria che ospita l’omaggio al più illustre certaldese, con al centro il libro e la penna, creando una sorta di fil rouge che dà continuità. "Un omaggio straordinario a uno dei più grandi scrittori e umanisti della nostra storia – ha detto il sindaco Giacomo Cucini –. Il murale di Boccaccio non solo rappresenta la sua figura, ma cattura anche l’essenza del suo lavoro e del suo impatto duraturo sulla letteratura e sulla cultura".

"Impossibile non ricordare il progetto portato avanti dalla scuola, con il libro pop up, presentato in occasione del centenario dalla nascita di Bruno Ciari, che ricorda il libro raffigurato nel murale – ha aggiunto l’assessore all’istruzione Benedetta Bagni –. Siamo davvero grati per questo contributo. Un’ulteriore conferma che la scuola è luogo di apprendimento e conoscenza, ma anche di incontro, di scambio e di condivisione". Dal 1 novembre, per alcune settimane, la prigione delle donne a Palazzo Pretorio ospiterà una mostra di Roberto Masullo.