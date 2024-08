Un importante riconoscimento assegnato a La Notte d’Isabella

Il “Cerrino d’Oro” 2024 verrà consegnato a “La Notte d’Isabella”, la suggestiva manifestazione che nei primi giorni di luglio rievoca l’arrivo di Isabella de’ Medici a Cerreto. L’evento è organizzato dal Comune e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN “Buontalenti” e numerose altre associazioni. Con il “Cerrino d’Oro” si attribuisce, quindi, un riconoscimento alle donne e agli uomini che hanno creato e fatto crescere con cura e passione “La Notte d’Isabella”, per l’impegno che hanno profuso elevando così il nome di Cerreto Guidi e diffondendone l’immagine ben oltre l’ambito locale. Il premio verrà consegnato nel corso di una cerimonia il 27 agosto alle 21,30, sul palco del Palio, in piazza Vittorio Emanuele II. Nella stessa serata saranno premiati i vincitori del concorso fotografico “Una Foto per Isabella” e gli scatti saranno in una mostra allestita nelle sostruzioni dei Ponti Medicei a partire dal 29 agosto.