Un geometra di cantiere con esperienza e diploma

Impresa di Empoli ricerca geometra di cantiere da inserire in organico aziendale. La figura ricoprirà diverse mansioni, tra cui: esecuzione dei rilievi tecnici sul posto; monitoraggio di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza sul lavoro; gestione dei rapporti con gli appaltatori e delle commesse; mantenimento della contabilità di cantiere. I requisiti? Esperienza e diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico per geometri. Offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. Non è necessario essere in possesso di partita Iva. E’ richiesto che la figura abbia la patente B, per raggiungere in autonomia e con facilità il luogo di lavoro, senza dover accedere ai mezzi di trasporto pubblico. E’ possibile candidarsi all’offerta accedendo al portale di Toscana Lavoro, attraverso il sito di Regione Toscana, entro il 10 maggio.