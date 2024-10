Un "foglio" magico e tanta fantasia

EMPOLI

Novità a Palazzo Leggenda oltre al consueto appuntamento di domani alle 17 con "Una torre di storie". Si tratta dell’inizio del nuovo ciclo di laboratori "Creatività Digitale. Disegna con la Tavoletta Grafica". Tre incontri in cui ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni avranno l’opportunità di scoprire l’arte digitale. Si parte giovedì 10 ottobre alle 17, con la prima esperienza pratica per imparare a disegnare con la tavoletta grafica. Ogni incontro sarà dedicato a scoprire nuovi strumenti e tecniche, utilizzando Krita, un software gratuito ideale per i giovani artisti. Le altre date sono giovedì 7 novembre e giovedì 5 dicembre, sempre alla stessa ora. Il 7 novembre, i partecipanti potranno sperimentare il ‘Level up’. Nel disegno digitale, i livelli non si superano come nei videogiochi, ma si combinano e manipolano per creare opere straordinarie. Infine il 5 dicembre il ciclo terminerà con il laboratorio "Effetti speciali" con gli strumenti magici del disegno digitale. Per prenotazioni 0571 757873 o scrivere a [email protected]. Tornando a questa settimana venerdì alle spazio a "Giocare con l’arte come Van Gogh e Monet", mentre sabato mattina alle 10.30 "Illustratori per gioco. Tutti a corte! Teatrini illustrati" e nel pomeriggio dalle 16.30, ecco "Dal libro al fare, gufi in Biblioteca".