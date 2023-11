Un esercito di volontari e mezzi speciali. Ecco i numeri della macchina dei soccorsi

EMPOLESE VALDELSA

Un esercito di uomini e mezzi. Il contingente della Protezione civile attivato nei giorni dell’emergenza maltempo ha fatto registrare numeri importanti. Impegnata ancora su vari fronti per ripristinare la normalità dopo l’alluvione c’è anche la Protezione Civile della Misericordia di Empoli con 49 volontari e 9 automezzi. L’associazione ha messo a disposizione mezzi specializzati, come fuoristrada, pompe idrovore, mezzi attrezzati e pulmini, per offrire soccorso nei comuni di Empoli, Stabbia, Campi Bisenzio e Montemurlo. Le principali attività svolte sono state l’aspirazione dell’acqua, l’assistenza alla popolazione oltre alla pulizia ed evacuazione degli scantinati allagati. Sabato scorso, i volontari empolesi sono stati attivati per un’importante operazione Disevac (Evacuazione delle persone fragili) nel comune di Montemurlo, qui oltre al personale è stata inviata un’ambulanza e un minibus dedicato al trasporto persone. Alessandro Mammoli, capo servizio della Protezione civile della Misericordia di Empoli ha elogiato l’instancabile dedizione dei volontari e allo stesso tempo ha sottolineato l’esigenza di una formazione specifica per affrontare situazioni di emergenza.

"Il corso base di protezione civile attivo in questo momento coinvolge oltre 50 partecipanti, uomini e donne, che si stanno preparando a fronteggiare situazioni di emergenza". Per partecipare ai corsi di formazione gratuiti contattare Misericordia Empoli, via Cavour 32, o scrivere a [email protected]; tel. 0571 7255.