Un esame per 1.300 Maturità, sale l’attesa Studenti in fibrillazione Ecco tutti i commissari

Maturità 2023, scatta il conto alla rovescia. Gli studenti delle quinte sono già in fibrillazione, all’esame di stato - momento cruciale per la vita di tanti ragazzi - manca davvero poco. E, superata la fase dell’emergenza sanitaria, si torna alla normalità. Sono 1.300 i candidati interni nell’Empolese Valdelsa a cui se ne aggiungono 17 esterni. All’Iss Ferraris-Brunelleschi di Empoli sono 168 i maturandi, l’Enriques di Castelfiorentino ne conta 209 mentre il Checchi di Fucecchio 210. Tra i licei empolesi, il Virgilio vedrà impegnati nelle prove 215 giovani, il Pontormo 238. L’istituto Fermi-Da Vinci preparerà 211 studenti al fatidico esame mentre per quanto riguarda le scuole paritarie, saranno 38 i maturandi al Calasanzio e 11 alla Santissima Annunziata.

Due le prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio orale. Si comincia con la prima prova - quella di italiano - mercoledì 21 giugno alle 8,30 per una durata massima di sei ore. Agli studenti saranno proposte 7 tracce ministeriali che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Il giorno successivo tutti impegnati nella seconda prova, sempre ministeriale, che avrà per oggetto le diverse materie di indirizzo. Quest’anno per gli istituti professionali torna un’unica prova nazionale. Non è nuovo il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante le prove scritte, mentre rispetto al 2022 c’è il ritorno dei commissari interni ed esterni. A giudicare gli studenti, insomma, una commissione mista.

Proprio in questi giorni il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i nomi dei professori che saranno impegnati a garantire il corretto svolgimento degli esami in tutte le scuole del territorio. Partendo dal liceo Virgilio di Empoli, la commissione d’esame del classico sarà presieduta da Manuel Salvaggio, per l’indirizzo linguistico ci saranno Angela D’Ambrosi, Marzia Chiti e Alessandro Fancelli che presiederà anche la commissione relativa all’indirizzo artistico architettura e ambiente. Ferdinando Giorgi è stato scelto per l’indirizzo audiovisivo e multimediale, mentre alla presidenza della commissione indirizzo arti figurative c’è Jaleh Sharifian.

Passando al liceo Pontormo troviamo allo scientifico tradizionale Daniela Mancini e Massimo Caria, per l’indirizzo di scienze applicate Giampiero Fossi e Silvia Fossati, per quello di scienze umane Patrizia Paperetti e Barbara Zari. La commissione dell’economico sociale sarà presieduta da Giuseppina Scilla Gabrielli. Nell’altro grande istituto empolese, il Ferraris – Brunelleschi, i commissari esterni designati sono Loretta Lazzeri per gli indirizzi moda e costruzioni, ambiente e territorio. Ad informatica e biotecnologie sanitarie Antonio De Franco e Polo Carli mentre all’indirizzo di chimica arriva Francesca Lerario e all’elettrotecnico Raffaella Fabbri con Andrea Burzi (automazione). Spostandoci al Fermi-Da Vinci, al tecnico, indirizzo turismo arriva Genny Pellitteri, mentre all’indirizzo amministrazione marketing e finanza ci saranno Valeria Venturi e Rossella Fabiani.

All’istituto Enriques di Castelfiorentino le commissioni d’esame per lo scientifico saranno presiedute da David Canapa, Alessandro Pasquali per il tecnico amministrazione, finanzia e marketing e all’agrario Silvia Fossati. Per quanto riguarda il Checchi di Fucecchio, Grazia Mazzoni guiderà lo scientifico, Francesca Cecchi il linguistico. Rocco Conte supervisionerà i ragazzi del Calasanzio, Francesca Cioffi si occuperà della Santissima Annunziata.

Ylenia Cecchetti