Un disegnatore tecnico a tempo determinato

Impiegato disegnatore tecnico è richiesto per azienda di Certaldo. La figura, inserita nell’ufficio tecnico di azienda del settore della lavorazione e montaggio legno, si occuperà della realizzazione delle schede tecniche necessarie per il reparto produzione. Offerto contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato in azienda. La modalità di lavoro è full time. Richiesta la conoscenza di programmi quali AutoCad e SolidWorks; preferibile la conoscenza di programmi di elaborazione 3D (Solidedge). Inoltre è richiesta pregressa esperienza nella mansione. Necessario infine essere in possesso di patente B e mezzo proprio per raggiungere l’azienda. Per accedere alla posizione è richiesto un diploma di istruzione superiore che permette l’accesso all’università. Candidature fino al 27 novembre sul portale di Toscana Lavoro sul sito della Regione.