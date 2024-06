Un defibrillatore nella nuova palestra

Un nuovo defibrillatore automatico alla palestra di ginnastica artistica. È stato donato dal Lions Club Certaldo Boccaccio al Comune di Castelfiorentino. Alla cerimonia erano presenti le autorità cittadine e il presidente del Lions, Francesco Ulivieri. E’ questo l’ultimo atto ufficiale del presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio, Francesco Ulivieri, che ha donato questo importante strumento alla comunità di Castelfiorentino, concordando la collocazione più idonea. Questi strumenti di nuova generazione sono di facile utilizzo e non necessitano di una preparazione tecnica, poiché in caso di necessità, dopo l’accensione, una serie di istruzioni vocali emesse dall’apparecchio guidano l’utilizzatore al suo corretto uso. Oltre ad essere uno strumento di prevenzione per gli sportivi, potrà essere utilizzato dai cittadini in caso di pericolo.