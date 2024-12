Un consulente commerciale con contratto part-time

Il Centro Helios personal Training di Fucecchio ricerca un promoter, che andrà a ricoprire il ruolo di consulente commerciale, con il compito di presentare, dare informazioni e promuovere i servizi della palestra presso negozi e centri commerciali. È offerto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, part-time, di 15/20 ore settimanali. Necessaria esperienza nella mansione. Per accedere alla mansione è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico commerciale. Sono inoltre richieste conoscenze informatiche, in particolare di LibreOffice. È preferibile essere in possesso di patente B e di mezzo proprio per raggiungere in autonomia il lavoro. È possibile candidarsi alla mansione, contattando direttamente Alberto Beconcini, inviando il proprio curriculum vitae alla mail [email protected], entro il 31 dicembre.