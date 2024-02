Un Castello di Favole e di mille colori

CASTELFIORENTINO

È tempo di Carnevale anche a Castelfiorentino. La data da segnare sul calendario è domenica: appuntamento alle 15 in piazza Kennedy con Cenerentola e Crudelia Demon, Biancaneve e la perfida Regina Grimilde, il Capitano Uncino e Peter Pan. Ma anche la Regina di Cuori e lo "Stregatto". Sarà una vera e propria invasione di maschere, quella imbastita da "Un Castello di Favole". Ai partecipanti sarà consegnata una mappa con le varie postazioni, disseminate nelle vie del centro. Dopodiché ci si potrà muovere in libertà, alla ricerca del personaggio preferito per poi incontrarli tutti. I bambini potranno assistere al "Ballo di Cenerentola" e ci si potrà imbattere nel Cappellaio matto, protagonista di Alice nelle meraviglie, intento a destreggiarsi al tavolo del tè. Spazio ad Aladdin e Jasmine con il loro tappeto volante, che intratterranno i più piccoli insieme alle fatine della Bella addormentata nel bosco. Un tuffo nel mondo Disney con il gran finale in piazza Gramsci, dove sarà allestito un palco per la premiazione della "famiglia in maschera più originale". Sempre in piazza Gramsci sono in programma il gioco "Sconfiggi il cattivo" e la tradizionale "Guerra dei coriandoli" con l’irruzione della "Bandaccia". Avis sarà a disposizione per una merenda da leccarsi i baffi. Unica raccomandazione: "no alle bombolette di gas, sì a coriandoli e stelle filanti". Si festeggia tutelando l’ambiente.