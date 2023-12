Un brindisi con la musica. Ecco la mappa dei concerti

Festeggiare tutti insieme e dare il benvenuto al 2024. Meglio se cullati dalle dolci melodie della musica classica. Il 1 gennaio è all’insegna della musica di qualità, con diversi appuntamenti sparsi per il territorio e rivolti non solo agli intenditori del genere, ma a tutti gli appassionati che abbiano voglia di lasciarsi trasportare, per un pomeriggio, in un viaggio musicale insolito.

La mappa degli eventi comincia dal Teatro di Vinci dove è in programma alle 21 il concerto di Capodanno, a cura dell’Associazione Arte dei Suoni. L’ingresso è gratuito (per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0571 933285); protagonisti della performance l’orchestra e i solisti dell’Accademia musicale Amedeo Bassi.

"E’ la festa di inizio anno di Vinci, invitiamo tutti i cittadini a essere presenti e a partecipare numerosi – commentano il sindaco Giuseppe Torchia e il vicesindaco con delega alla cultura Sara Iallorenzi –. Si tratta di un modo per stare insieme festeggiando il nuovo anno l’orchestra e i solisti dell’Accademia musicale Amedeo Bassi, che sono una certezza per il territorio. Ci auguriamo che le loro melodie siano di buon auspicio per l’anno che verrà. La fine del 2023 è stata complicata causa alluvione – ricordano il sindaco e la sua vice –. Vogliamo pensare positivo e accogliere così il 2024".

Di teatro in teatro, la musica è protagonista ancora, il primo giorno dell’anno, con il concerto della Filarmonica Verdi diretta dal maestro Stefano Mangini. L’appuntamento è al Teatro del Popolo di Castelfiorentino alle 17. Stesso format e stesso orario, il primo gennaio al Palazzo delle esposizioni di Empoli in piazza Guido Guerra con l’orchestra Il Contrappunto accompagnata dalle voci della Corale Santa Cecilia, dal soprano empolese Maila Fulignati, dal tenore Giorgio Casciarri e del baritono Carlo Morini. Il Concerto di Capodanno 2024 con tanto di aperitivo per tutti i presenti, celebra una ricorrenza importante, ovvero il centenario della scomparsa di Ferruccio Busoni e di Giacomo Puccini (biglietto unico al costo di 20 euro disponibile alla libreria Rinascita in via Ridolfi a Empoli). A dirigere questo immenso affresco musicale sarà la bacchetta del Maestro Massimiliano Caldi.

Ylenia Cecchetti