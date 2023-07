’Un asso nella manica’, risate sicure

Un altro martedì è arrivato e puntualmente al Circolo Arci di Martignana è tempo di teatro con un nuovo appuntamento della 15esima edizione della rassegna “Martignana sotto le stelle“. Stasera alle 21.30 toccherà alla compagnia I Malerbi presentare “Un Asso nella manica“, commedia in tre atti brillantissimi in vernacolo fiorentino di Antonella Zucchini con la regia di Michele Coppelli e la scenografia a cura di Alessandra Secchi.

Un asso nella manica, questo è quello che ci vuole per la famiglia Brindelli, oppressa dai debiti e da un paventato quanto imminente sfratto. E mentre l’Italia intera aspetta con ansia la proclamazione del vincitore del nono Festival di Sanremo, il modesto appartamento diverrà teatro di un colpo di scena dopo l’altro, fino ad approdare al lieto fine. Ma sarà davvero così? A salire sul palco saranno Antonio Ferrara, Francesca Pardo, Marco Masini, Michele Coppelli, Esvaldo D’Ulivo, Roberto Spinelli, Monica Meacci, Lorenzo Lenzi, Mary Brocchi e Isabella Borgianni.

Intanto sono aperte le prenotazione per la “Cena sotto le stelle“ in programma venerdì prossimo alle 20. Sarà possibile effettuarle entro domani, chiamando il numero di telefono 339 6811925 (Roberto). L’evento servirà al Circolo per autofinanziare le proprie attività.

Nella foto Roberto Taddeini, presidente Circolo Arci Martignana.