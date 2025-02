"Un altro volto e una città più bella"

Una raffica di cantieri. Tutti per la realizzazione di opere corpose il cui termine è previsto per la primavera del 2026.

"Tanti interventi importanti, resi possibili dalla capacità dell’amministrazione di aggiudicarsi le risorse del Pnrr grazie all’imponente lavoro degli uffici e dei dipendenti, che ringrazio – spiega la sindaca Emma Donnini -. Il rifacimento di piazza Amendola arriva a concludere un percorso di riqualificazione del centro storico basso inserito all’interno di un più ampio progetto che, a completamento di tutti gli interventi, concorrerà a rinnovare il volto a Fucecchio. Una Fucecchio più bella, più accogliente e più ospitale, che darà nuova vita a spazi di incontro e socialità". Per quanto riguarda Piazza Amendola, in particolare, il Comune ha dovuto far fronte a vari incagli che, fra l’inizio delle opere e l’estate, hanno rallentato l’intervento.