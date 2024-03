Un addetto ai macchinari a tempo indeterminato

Si ricerca un addetto a macchinari per la produzione in serie di mobili e articoli in legno per azienda di Gambassi Terme. La figura verrà inserita in azienda del settore della costruzione di arredi in legno per aziende e privati. Si offre un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time. L’impiego prevede varie mansioni, tra cui taglio, sagomatura e fresatura del legno, nonché del montaggio e dell’imballaggio del prodotto finito anche tramite macchine a controllo numerico. È preferibile ma non necessario avere esperienza. È richiesta patente B e disponibilità a trasferte brevi. L’azienda mette a disposizione del dipendente un mezzo aziendale per spostarsi per lavoro. Per candidarsi alla posizione accedere direttamente al portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it) raggiungibile dal sito di Regione Toscana. C’è tempo fino al 21 marzo.