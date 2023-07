Ultimo week-end tra concerti live e cibo

Inizia ad abbassarsi il sipario sull’edizione 2023 di “Montelupo Fool Park“, giunto ormai all’ultimo week-end. Domani sera inizieranno infatti gli ultimi tre giorni della manifestazione che ha animato il parco dell’Ambrogiana, con un ricco e variegato programma. Si parte appunto venerdì con una serata all’insegna della musica live: alle 22.30 i Tolomei’s Brothers (Folk del Chianti), duo che ha fatto degli stornelli ironico-dissacranti il suo marchio di fabbrica e alle 23.30 Il Colle (Arno Pop), storica band di Limite sull’Arno, mentre da 00.30 via al Fbetta Djset (pop, elettronica, house, italiana). Sabato sarà invece il turno delle Stand-Up Comedy con Maristella Losacco (Puglia) alle 22.30 e Salvatore Zappia (Lombardia) alle 23.15, mentre a mezzanotte arriverà l’After Show Djset (pop, house, revival, italiana). Infine domenica, a chiudere la manifestazione, la terza semifinale del Toscana Concerti Contest 2023 con la sfida tra gli ultimi 3 progetti selezionati: Brina, Smokin’ Velvet e AB29. La manifestazione è iniziata venerdì 30 giugno con un programma pensato da 8bit Art Lab, in collaborazione con le associazioni Spazio Ipotetico e Toscana Concerti, ed è stata realizzata anche grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Ri - Generazione Toscana per le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.