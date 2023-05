Ufficio di prossimità Rinnovato il protocollo

Notizie cautamente positive arrivano alla voce amministrazione della giustizia. La Città Metropolitana ha rinnovato il protocollo operativo per quanto riguarda gli uffici di prossimità di Empoli e del quartiere 3 di Firenze. La decisione è stata presa dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze che ha espresso un voto unanime alla proposta del sindaco metropolitano Dario Nardella. Il progetto – spiega una nota della stessa metroCittà – è stato reso possibile grazie ai Fondi europei (Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020) grazie ai quali il ministero della giustizia, in cooperazione con le Regioni, ha previsto la costituzione di uffici per creare una nuova prospettiva verso la giustizia di prossimità, con la presenza sul territorio di nuovi punti di contatto e accessi al sistema giustizia, fornendo, specialmente nei territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, un servizio alle “fasce deboli” in collaborazione tra uffici giudiziari ed enti territoriali. La Città Metropolitana di Firenze - nel suo ruolo di ente di coordinamento - ha quindi deliberato il rinnovo operativo degli uffici di prossimità che hanno sede a Empoli, in via Sanzio dove c’è la sede del Giudice di Pace, e Firenze nella sede del Quartiere 3. Come già avviene, ora i cittadini potranno continuare a esporre casi specifici agli avvocati, ricevere informazioni sui procedimenti giudiziari, inviare eo ricevere atti dagli uffici giudiziari del territorio. "Accogliamo con favore il rinnovo del protocollo degli uffici di prossimità, con l’auspicio che altri Comuni possano aderire a questo progetto" ha detto Cecilia Cappelletti per il gruppo Centrodestra per il cambiamento.