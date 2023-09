Ubriachi al volante E con la droga in tasca Due ventenni nei guai

Serrati controlli dei carabinieri finalizzati alla prevenzione dei reati e per garantire la sicurezza delle comunità. E’ in questo lavoro capillare sul territorio che a Montespertoli i militari della locale stazione hanno segnalato – da quanto abbiamo appreso – per uso personale di sostanza stupefacente un 29enne ed un 20enne perché sorpresi in possesso di complessivi cinque grammi hashish alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza.

Dopo gli accertamenti di rito e di legge ad entrambi è stata ritirata la patente di guida così come dispone la normativa in materia per la sicurezza stradale. Inoltre l’aliquota Radiomobile di Scandicci – sempre durante i controlli del territorio – ha deferito per ricettazione un 25enne di origini tunisine perché trovato alla guida di un ciclomotore rubato a Empoli. Un lavoro intenso quello dei carabinieri, andato avanti senza sosta tutta l’estate per prevenire la commissione di furti.

Durante il periodo estivo, infatti, anche per i paesi e le abitazioni che si svuotano per le vacanze è necessario mantenere alta l’attenzione. Perché ladri e malviventi in genere non vanno in vacanza e anzi, approfittano di queste situazioni per mettere a segno colpi.