Tutto Shakespeare in novanta minuti

EMPOLIUn viaggio a tutta velocità tra i versi del più grande drammaturgo e poeta inglese. Questo quanto propone oggi alle 17.15 al Teatro Shalom di Empoli la compagnia La Macchina del Suono, che porterà in scena "Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti" di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori (Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti), usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, si tratta di uno spettacolo pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile. Già portato in scena da Zuzzurro e Gaspare con la regia di Alessandro Benvenuti dal 2013 al 2015 col titolo "Tutto Shakespeare in 90 minuti", questa versione coprodotta da Argot Produzioni e La Macchina del Suono con la regia dei tre attori in scena, si rifà maggiormente alla versione originale spingendo al massimo sulla comicità fisica irriverente e travolgente del testo inglese, derivante da un approccio scenico che deve molto alla commedia dell’arte. La potenza e la poesia dei versi di Shakespeare vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe.