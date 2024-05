Tutto pronto per l’Infiorata . Le opere di petali colorati invadono le strade del centro

"Più di venti artisti esporranno le loro opere realizzate con i fiori. E sarà un anno di passaggio per la nostra comunità: nel corso dell’evento saluteremo idealmente padre Alessandro Locatelli, che dal prossimo 9 giugno non sarà più parroco di Cerreto". Lo ha annunciato il presidente del consiglio pastorale Marco Mancini, presentando il programma 2024 dell’Infiorata, che vedrà come di consueto le strade di Cerreto riempirsi di composizioni artistiche floreali a coprire il manto stradale in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini.

Un’edizione particolare anche per un altro motivo: proprio pochi giorni fa il Comune di Cerreto Guidi ha sottoscritto un protocollo d’intesa di durata quinquennale con i Comuni di Sinalunga, Fucecchio Massarosa, Barberino Tavarnelle, Pratovecchio Stia e Scarperia e San Piero nell’ambito di un progetto regionale volto proprio a preservare e a tramandare questa tradizione. La manifestazione inizierà sabato prossimo alle 18 con l’evento "Artisti con una notte": tutti i soggetti coinvolti in prima persona di impegneranno nella creazione di complesse e articolate decorazioni che copriranno la pavimentazione del centro e che saranno realizzate con fiori naturali o artificiali. La cerimonia proseguirà domenica mattina con la messa celebrata nella Pieve di San Leonardo, mentre la processione eucaristica inizierà invece alle 11. L’evento si concluderà infine alle 15, con la consegna degli attestati di partecipazione agli artisti presso la Palazzina dei Cacciatori.

G.F.