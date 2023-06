Tutti pronti a dipingere Laboratori al ’Corsini’

L’associazione Iter Mentis, in collaborazione con Exploring Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza quattro giornate di laboratori e mini corsi d’arte per adulti e bambini al parco Corsini. Mercoledì, dalle 16.30, prima giornata dedicata al disegno e alla pittura con l’artista Laura Leonardi. Il laboratorio fornirà gli strumenti necessari per vedere sotto un’altra forma le cose che ci stanno attorno e indagare lo spazio esterno fisico e lo spazio artistico bidimensionale sul foglio, cercando di uscire dallo stereotipo e dando pieno spazio alle emozioni e alla fantasia.

Prossimi incontri mercoledì 14, mercoledì 21 e mercoledì 28 giugno. Iter Mentis ha tra i suoi obiettivi quello di lanciare e realizzare svariate occasioni di crescita, arricchimento ma anche svago grazie ai settori e progetti in cui i suoi operatori sono impegnati. L’arte è uno di questi. Per iscrizioni scrivere una mail a [email protected], oppure chiamare il 328 1289087.