Tutti in scena. Nove spettacoli per la ’Riapertura’

MONTAIONE

Teatro e musica si intrecceranno nella programmazione della nuova rassegna promossa dall’associazione Teatro Castello e denominata “La grande riapertura“, che si svolgerà dal 14 ottobre al 10 febbraio 2024 presso il teatro Ammirato Scipione di Montaione (tutti gli spettacoli, a ingresso gratuito, inizieranno alle 21.15). Si tratta di 6 spettacoli teatrali messi in scena da compagnie locali e 3 musicali, tutte proposte originali. "Il teatro è uno dei momenti più significativi ed importanti attraverso i quali una comunità racconta di sé – commenta l’assessore alla cultura, Rachele De Prisco –. Ecco il motivo per il quale, per la nostra amministrazione, riaprire quest’anno le porte del proprio teatro ha un significato ben più profondo che dare spazio ad una serie di eventi. Aprire le porte del teatro vuol dire tornare alle origini, quelle più antiche, quelle che preservano i valori della comunicazione e della cultura che sta dietro alla narrazione, al tramandarsi le storie delle nostre genti, alla metafora della vita che rinasce; vuol dire tornare al piacere dello stare insieme seduti avanti ad un palco, in attesa, gustare la semplice genuina essenza delle cose".

Il primo appuntamento è il 14 ottobre per una prova aperta, ossia la possibilità di avvicinarsi all’arte della recitazione assistendo a una prova generale, un esperimento che gli organizzatori si auspicano possa attrarre anche le giovani generazioni. Seguirà il 27 ottobre la compagnia Gli Spiattori con “Incontriamoci al bar”, poi l’11 novembre “Show” della compagnia Contrad’Arte. Il 25 novembre sarà la volta di “Circus Vitae” della compagnia Scusilaminsegnateatro, accompagnata da una riflessione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, mentre l’ultimo spettacolo del 2023 è previsto il 2 dicembre: “I bottegai” della compagnia Cosmetica del Nemico. Il 2024 si aprirà il 13 gennaio con la compagnia Unicorno e lo spettacolo “3° piano, interno 4“, chiude la serie teatrale la compagnia il Cerchio di Gesso con “Anime in scatola” sabato 20 gennaio. Poi spazio ai concerti: il 27 gennaio la Compagnia Osiris, il 3 febbraio The Dream Floyd Band e il 10 febbraio I Neavita.