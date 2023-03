Tutti in fila per Leggenda Saranno oltre cento classi

E’ cresciuto tanto, anzi, tantissimo il Festival della lettura e dell’ascolta targato Empoli e quest’anno l’atmosfera di attesa per la manifestazione, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio, sarà stemperata dagli eventi che la anticipano e che avranno luogo ad aprile. Gli incontri di “Aspettando Leggenda”, così come tutto il Festival, saranno gratuiti e da vivere in presenza, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, e questo vale per tutti gli incontri, sia quelli riservati alle scuole in orario scolastico sia quelli aperti al pubblico. La sesta edizione della manifestazione è, come sempre, organizzata dalla biblioteca comunale Renato Fucini in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, il Centro Studi Bruno Ciari e le librerie empolesi la Rinascita, Libreria NessunDove e la San Paolo Libri & Persone. Sono oltre 100 le classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado che hanno aderito a Leggenda. Per loro, si sta approntando un calendario di incontri con autori e autrici.