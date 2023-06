Tutti con il naso all’insù Sfottò, risate e allegria Torna il volo del Ciuco "Pronte tante novità"

Il nome anche quest’anno è top secret: lo si scoprirà a fine evento. Ma una cosa è certa: porterà divertimento ed allegria. Tra sfottò e la giusta dose di ironia, si ispirerà a un politico locale, o, chissà, ad un personaggio legato al mondo dello sport. Una tradizione alla quale Empoli non rinuncia. Torna sabato l’appuntamento con il ’Volo del Ciuco’: "un volo che dura pochi secondi - ha ricordato l’assessore alla Cultura Giulia Terreni - preceduto da un’ora di sfilata. Ma è il risultato di un anno di impegno che ha coinvolto con non poche difficoltà, soprattutto post covid, le nostre associazioni". Tutti con il naso all’insù. "Sarà un’edizione in notturna pronta a sfidare il maltempo e la finale di Champions League - ha dichiarato Terreni - Siamo pronti, con tante novità". Benvenuto al volo numero 542. Promosso dalla Compagnia di Sant’Andrea - Volo del ciuco e patrocinato dalla Regione e dal Comune di Empoli, prenderà il via alle 21 con il corteggio storico: oltre 200 i figuranti che giungeranno in piazza Farinata degli Uberti, dove il ciuco verrà fatto volare dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea. Un corteo aggiornato e ricco nei costumi, con abiti sartoriali rigorosamente fatti a mano.

Tre i vestiti nuovi per i "nobili" e altrettanti per i "popolani" realizzati per l’edizione del 2023. A studiarne e a cucirne i modelli, le mani esperte delle donne associate all’Auser di Empoli. "Sarà un grande spettacolo che coinvolgerà tutta la città – ha sottolineato Claudio Del Rosso, presidente della Compagnia di Sant’Andrea - Volo del Ciuco – Da quando, nel 2008 abbiamo ridato vita alla Compagnia, la cui nascita risale al 1340, abbiamo chiamato a raccolta sempre più empolesi". Salta la cena medievale perché cucina, cuochi e camerieri messi a disposizione da un’associazione di volontariato del territorio, sono stati destinati in Romagna, in aiuto alle popolazioni alluvionate.

I figuranti, capeggiati dai tamburini della Compagnia di Sant’Andrea, sfileranno dal Palazzo delle Esposizioni, lungo via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, entreranno in piazza Farinata degli Uberti dove, alle 21,15 il proposto di Empoli, don Guido Engels imporrà la benedizione sul ciuco. Ospiti, la Contrada di Porta Fiorentina di Cerreto Guidi con sbandieratori e musici, gli Arcieri di Montopoli e l’Armata Zenone. Il Giullar Cortese intratterrà il pubblico recitando dei versi. Il ciuchino di cartapesta è stato realizzato da un gruppo di studenti del liceo artistico Virgilio.

"Un lavoro svolto nella seconda metà del quadrimestre - ha detto la professoressa Antonella Bertelli - per alleggerire il programma. Un momento di unione e di goliardia importante per conoscere meglio le nostre tradizioni popolari". "Un modo - ha concluso Federico Lavezzo, vicepresidente della Compagnia - per unire passato e presente, per far rivivere la storia locale in una piazza piena e colorata".

Ylenia Cecchetti