Tutela suolo e piano intercomunale. L’attacco dopo il ’no’ in consiglio

Il problema del suolo e di come tutelarne esistenza e consistenza è entrato in consiglio comunale a Empoli. Durante l’ultima seduta è stata bocciata la mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su “Recepimento contributi al Psict della direzione regionale urbanistica e politiche abitative settore pianificazione del territorio della Regione Toscana relativo all’avvio del Piano Strutturale Intercomunale”. La mozione è stata bocciata con i voti favorevoli dei gruppo Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e M5S, astenuti Fratelli d’Italia e Centrodestra per Empoli, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Forza Italia-Empoli del Fare.

Il consigliere comunale di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli Leonardo Masi è intervenuto a questo proposito. "Abbiamo portato in Consiglio una mozione che poneva l’attenzione sul piano strutturale intercomunale per chiederne una modifica. Alcuni uffici regionali ammoniscono i cinque comuni che hanno fatto il piano, quindi Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci e Cerreto Guidi, per l’eccessivo consumo di suolo, soprattutto perché non sostenuto da dati demografici e socio economici". "Nelle loro osservazioni – aggiunge Masi – , gli uffici regionali competenti richiamano l’attenzione sui rischi ambientali ai quali possiamo andare incontro anche perché, fanno notare, non abbiamo i dati ambientali attuali e non prevediamo cosa potebbe accadere con lo sviluppo pensato dalle cinque amministrazioni coinvolte. Con questa mozione chiedevamo, quindi, di recepire le osservazioni fatte dalla Regione e dare mandato, dopo confronto con gli altri sindaci, a variare il piano strutturale. La maggioranza ha bocciato la nostra mozione". "È ’buffo’ che in maggioranza sieda anche Alleanza verdi e Sinistra per la quale il tema ambientale dovrebbe essere centrale. Infatti ha evitato di intervenire durante la discussione, ma ha comunque bocciato la nostra mozione".