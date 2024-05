Truffa con lo spray al peperoncino, si fingono tecnici per stordire le vittime

Montelupo Fiorentino (Firenze), 14 maggio 2024 – “Usano spray al peperoncino", ha spiegato - molto preoccupato - il sindaco di Montelupo, Paolo Masetti. Ed è infatti proprio questa la novità, nient’affatto gradita, dei ladri che hanno ripreso di mira la bassa Pesa, Turbone nel dettaglio. I carabinieri sono stati informati del fatto e stanno indagando. Il sindaco anche via social ha lanciato una sorta di alert: la novità è proprio questa dicevamo: non solo cercano di entrare nelle abitazioni, ma una volta all’interno i ladri vorrebbero mettere ‘ko’ le persone usando il famoso spray che avrebbe in realtà tutt’altro ruolo e impiego.

È successo proprio nella zona di Turbone: finti operai muniti di walkie-talkie, una sorta di radiolina assai vintage nel tempo delle veloci connessioni e degli smartphone, hanno suonato al campanello di una famiglia pretendendo di controllare il contatore dell’acqua. L’obiettivo in realtà era un altro: rubare quanto più possibile. Una volta nella pertinenza, avrebbero tentato di usare lo spray, ma una donna della famiglia, avendo compreso il tutto, li ha in pratica messi in fuga. Il tutto poi è stato riportato alle forze dell’ordine e con rapida catena di trasmissione è arrivato al sindaco Paolo Masetti, che via social ha lanciato il più che chiaro messaggio "Attenti alle truffe".

Poi ha aggiunto: "Diffidate sempre di chi vi chiede di entrare in casa". Lo stesso Masetti afferma che i carabinieri sono già in possesso di tutte le informazioni. Di seguito, contattato in proposito, focalizza questo aspetto importante: "Si spacciano per addetti a qualche servizio, usano spray al peperoncino".

È una novità in una zona già in passato nel mirino di bande di ladri. Già nell’alert aveva scritto di tentativo di furto "non andato a segno nonostante abbiano utilizzato uno spray al peperoncino. Si tratta di delinquenti vestiti da operai muniti di walkie-talkie che dicono di voler controllare il contatore dell’acqua". Tutta la giunta montelupina ieri sera si è unita a Masetti in questo vero e proprio appello di sensibilizzazione contro le truffe. Questo di Turbone è un tentativo di furto misto a truffa. Come detto, l’area tra bassa Pesa e la collina, cioè Turbone, Bobolino e Pulica, già altre volte nel passato anche recente è stata nel mirino di bande di ladri che usavano dileguarsi sfruttando le vie di fuga della Pesa. Di recente, queste bande hanno colpito anche nell’immediato Limitese. Ieri in seguito all’episodio di Turbone la giunta montelupina ha voluto una volta di più far sentire la vicinanza dell’autorità locale, impegnata come istituzione insieme alle forze dell’ordine a stroncare il ‘fenomeno’. Compresa l’ultima variante: lo spray.

A.C.