Trovata nei boschi la ’formica Dracula’: è una specie rarissima

Gli insetti che popolano Le Cerbaie. Se ne parlerà sabato alle 18 nelle sale di storia naturale del museo con lo zoologo Giacomo Bruni. Sarà l’occasione – l’iniziativa è in collaborazione con l’EcoIstituto delle Cerbaie – per fare la conoscenza con alcune delle specie più interessanti e tipiche dell’area che contribuiscono a determinarne l’elevato valore ambientale. Tra queste, la rara Stigmatomma impressifrons oggetto di un recentissimo ritrovamento sulle Cerbaie. La cosiddetta ‘formica Dracula’ che deve il suo nome al fatto che le regine possono nutrirsi succhiando dalle proprie larve l’emolinfa, ovvero il sangue degli insetti, che tuttavia continuano a crescere senza problemi. Una specie rarissima. Il ritrovamento è avvenuto durante un’uscita di formazione per guide ambientali fra il Padule de le Colline delle Cerbaie. La formica è stata trovata da Bruni che, incuriosito, ha scattato una foto e l’ha inviata all’entomologo Mattia Menchetti dell’Università di Barcellona.