Troppe buche in via Sonnino. Adesso non si può più aspettare. Scatta la manutenzione d’urgenza

Vis Sonnino a Montespertoli è in stato precario e si è deciso di intervenire sulla vecchia pavimentazione in pietra, per eliminare i pericoli immediati, poi si vedrà per tutto ciò che riguarda pedonalizzazione e lavori più strutturali. Ma non c’è da perdere tempo, per questa strada che, insieme a via Roma, costituisce l’asse centrale (e sociale) della parte antica del paese. La decisione è presa, l’iter è seguito dal vicesindaco Marco Pierini, in seguito all’approvazione di una perizia. Che cosa dice la perizia? "Come molti centri storici minori, - la sintesi fatta dalla stessa amministrazione comunale - Montespertoli soffre dei problemi causati dall’aggressività della circolazione motorizzata e dal degrado dovuto alla perdita o indebolimento delle funzioni abitativa, commerciale e culturale". In generale, questo è il campanello d’allarme che riguarda tutto il centro.

Poi il focus su via Sonnino: "Nel 19961997 venne realizzata la pavimentazione in pietra di via Sidney Sonnino. A distanza di oltre 25 anni, la via si presenta in molti punti particolarmente disconnessa e danneggiata dalla pressione di utilizzo carrabile della strada. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per i lavori di Rigenerazione urbana del centro storico di Montespertoli: pedonalizzazione e pavimentazione in pietra di via Sonnino e via Roma". Si è, quindi, in paziente attesa: "Ad oggi - riprende la relazione - la partecipazione al bando per la rigenerazione urbana non ha avuto alcun esito". L’attesa tuttavia non si concilia con il rischio che ad esempio chi passa a piedi per via Sonnino inciampi su qualche pietra disconnessa o in qualche buca: "La pavimentazione in pietra di via Sonnino presenta tali disconnessioni e deterioramenti da costituire un pericolo, oltre ad essere causa di degrado e notevole rumore al passaggio delle auto". Il quadro, insomma, è chiaro: occorre "procedere con urgenza ad un intervento tampone di manutenzione straordinaria"; dopo di che, senz’altro andrà avanti per "un intervento complessivo di riqualificazione del centro storico, per porre rimedio alla precarietà della situazione restituendo un adeguato livello di sicurezza e di decoro alla centrale via Sonnino". Da queste considerazioni è appena arrivata la luce verde alla perizia che di fatto sblocca i lavori, al via nei prossimi giorni.

Andrea Ciappi