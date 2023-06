Trent’anni dopo la reunion delle classi e l’abbraccio con le maestre

Un tuffo tutto amarcord. E’ stata una giornata speciale per le ragazze e i ragazzi della classe 1984 di Montespertoli: nel giugno del 1995 hanno trascorso l’ultimo giorno di scuole elementari e domenica scorsa, dopo quasi 30 anni, Elisabetta, per tutti la maestra Betty, ha invitato tutti per un ritrovo nel giardino di casa, insieme alle colleghe Anna Massaro, Paola Cipollaro e Luciana Manetti. Più della metà dei 64 alunni di tutte e tre le sezioni sono riusciti a partecipare, in alcuni casi c’è stato chi non si vedeva da oltre 25 anni.

Tornare con la mente a quei giorni, tra vecchie foto con i grembiuli, gite in campagna e giochi tra bambini è stato emozionante, "abbiamo avuto l’onore di avere nel nostro percorso scolastico maestre dal cuore d’oro, che sono andate ben oltre la lezione in classe". È stata davvero un’occasione unica, quella di poterci ritrovare, confrontare, scherzare insieme. "Una bellissima serata piena di forti emozioni e tanti tanti ricordi che rimarrà per sempre nel mio cuore - ha commentato la maestra Betty -. Che gioia vedervi donne e uomini realizzati nel lavoro, ascoltare il racconto della vostra vita orgogliosi di mostrarci le foto dei vostri figli, quelle dei vostri compagni e compagne. Mi auguro che la serata di ieri abbia rinnovato e rafforzato la vostra amicizia e continuiate ad incontrarvi e frequentarvi magari anche una volta l’anno. Vi auguro con affetto buon lavoro e una buona vita!".

L’idea è nata dall’incontro casuale di due ragazze, Valeria e Sabrina, che hanno organizzato una cena della loro sezione, nella quale è nata la voglia di un ritrovo con tutti. E’ stato fatto l’appello, ma nessuna interrogazione, ognuno ha portato qualcosa, cibo, bevande, musica. Non sono mancati momenti di commozione, nel ricordare Alessandro, ragazzo scomparso prematuramente e la maestra Carla, che ha vissuto gli ultimi anni con una brutta malattia.