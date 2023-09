"Trentamila euro usati per coprire le spese di trasporto a Empoli: Ottobre Rosa"

EMPOLI

L’"Ottobre rosa" è ormai alle porte. Anche quest’anno l’inizio dell’autunno va a braccetto con la sensibilizzazione dei tumori femminili. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Come ogni anno, Asl, amministrazioni comunali e associazioni del territorio si schierano in prima linea con iniziative e raccolte fondi per la ricerca o l’acquisto di macchinari utili alla diagnosi e al trattamento della malattia. Intanto si raccolgono i frutti de "Le vie in rosa", edizione 2023, che nel maggio scorso ha raggiunto quota 18mila euro. Una somma importante, data dalle passeggiate benefiche che si sono svolte nei Comuni Empolesi, della Valdelsa e del Valdarno inferiore. E’ soddisfatto il presidente di Astro Onlus, Paolo Scardigli. "La cifra raccolta include anche una importante donazione della Zignago Vetro spa che anche quest’anno ha contribuito con 12mila euro. E’ questa l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione dell’evento - dichiara Scardigli - I partecipanti, le ditte con i loro contributi, le associazioni di volontariato con la loro attività, i Comuni con gli assessorati preposti". Aspettando l’Ottobre Rosa, Astro tira le somme di un’annata generosa, che ha portato nelle casse dell’associazione 30mila euro, destinati ad iniziative a favore del sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia. L’urgenza è stata la copertura delle spese di trasporto, non rimborsate dal Sistema sanitario nazionale e sostenute dalle varie associazioni di volontariato, per accompagnare pazienti in difficoltà economiche ad effettuare cure oncologiche e chemioterapiche negli ospedali di riferimento. Queste spese saranno coperte e contabilizzate proprio da Astro, fino ad esaurimento del fondo raccolto. Ad oggi, la Misericordia di Empoli segnala l’effettuazione di 74 trasporti. "Il numero - conclude il presidente di Astro - la dice lunga sull’importanza di questo servizio".