Treno in arrivo. Salvano ragazzo sulle rotaie

EMPOLI

Se non fosse stato per il suo tempestivo intervento aiutata da un giovane che ha assistito alla scena, forse ieri mattina alla stazione di Empoli si sarebbe potuta consumare una tragedia. A raccontare l’incredibile vicenda è Maria Gambino, protagonista insieme ad uno sconosciuto, che adesso vorrebbe rintracciare e ringraziare. "Stamattina (ieri, ndr) – attacca la donna ancora provata dall’esperienza – intorno alle 10.30 un ragazzo, in evidente stato confusionale, si trovava in mezzo alle rotaie. Io e questo ragazzo di colore lo abbiamo visto e lo abbiamo letteralmente tirato su qualche secondo prima che passasse un regionale. Tutto questo – sottolinea Gambino – davanti all’indifferenza di un sacco di persone". La persona soccorsa e salvata, una volta riportata sulla pensilina, si è allontanata. Mentre Maria Gambino e il giovane aiutante si sono spontaneamente abbracciati senza dire niente. "La persona si è dissolta tra la gente – spiega la donna – Io avevo un appuntamento e dove proprio andare però, mi piacerebbe incontrare di nuovo quel giovane di colore che mi ha aiutata e dirgli tante cose". L’unico insieme alla donna a non rimane indifferente.

i.p.