Treni in ritardo a Empoli, scoppia la protesta dei viaggiatori: interviene la polizia

Articolo : Empoli, incendio vicino alla ferrovia: interrotta per un'ora la Firenze-Pisa

Empoli, 1 luglio 2022 - Alla stazione di Empoli (Firenze) momenti di tensione per la protesta di alcuni viaggiatori che hanno inveito verbalmente contro il personale di Trenitalia mentre stavano aspettando i treni regionali che erano stati soppressi o in ritardo a causa di un incendio di sterpaglie avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto in direzione Pisa, all'altezza della zona industriale del Terrafino. Secondo quanto appreso, è stato chiamato a intervenire personale della polizia ferroviaria.

Dopo un po' di accesa discussione gli animi sono comunque tornati alla calma e non sono stati presi provvedimenti di sicurezza. A causa dell'incendio il tratto tra Empoli (Firenze) e San Romano di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) è rimasto chiuso al transito ferroviario per circa un'ora, fino alle 15.15, con l'attivazione di dieci bus sostitutivi e la cancellazione di alcuni treni della linea Firenze-Pisa. Il traffico ferroviario è poi ripreso.