"Tre anni di cura a Empoli: due fasi di intervento per il disturbo da gioco d'azzardo"

EMPOLI

Il percorso terapeutico-riabilitativo al Serd di Empoli per il paziente affetto da disturbo da gioco d’azzardo ha una durata di circa tre anni e prevede due fasi di intervento. Gli indici di remissione sono molto alti per chi segue tutto il programma. La prima fase dura circa tre mesi e prevede l’accoglienza e l’osservazione del soggetto con la valutazione socio-educativa (indagine socio-familiare del paziente, situazione debitoria, coinvolgimento di un tutor familiare o volontario formato) e la valutazione medica per l’individuazione di eventuali comorbidità tossicologiche eo psichiatriche. Dopo i primi tre mesi gli operatori definiscono il progetto terapeutico individuale, che caratterizza la seconda fase di intervento e che dura circa tre anni. Questo secondo step si caratterizza per l’integrazione personalizzata e adattata al singolo caso con intervento socio-educativo di gestione del denaro, supporto psicologico ed educativo per il paziente e per i familiari e supporto medico per il paziente; cui si aggiungono collaborazione con i Giocatori Anonimi, il Centro antiusura della Misericordia di Empoli e la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno. Per una prima visita contattare il numero 0571 878360 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.