Travolto da un’auto . Gravissimo un 58enne

di Irene PuccioniFUCCECCHIOÈ stato centrato in pieno da un’auto un uomo di 58 anni che adesso sta lottando tra la vita e la morte. L’incidente, gravissimo, si è verificato ieri pomeriggio nel comune di Fucecchio, in via Pisana, lungo la strada provinciale 11 nei pressi della zona industriale che porta a Ponte a Cappiano. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo, italiano, residente a Fucecchio, stava tagliando l’erba a bordo strada quando è stato colpito da una macchina che improvvisamente è uscita dalla carreggiata deviando verso la banchina. L’uomo stava ripulendo un tratto verde presumibilmente vicino alla sua proprietà. Al volante del mezzo ’impazzito’ c’era una donna straniera di 53 anni, che per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada. Destino ha voluto che la corsa dell’auto finisse proprio addosso al pedone, che nel tremendo impatto è rimasto ferito in modo molto grave.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. La centrale operativa ha inviato diversi mezzi: una ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio, una della Pubblica di Castelfranco di Sotto e una terza della Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno, oltre all’automedica. È stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso che ha atteso un po’ di tempo prima di partire per l’ospedale Cisanello di Pisa.

I sanitari hanno dovuto infatti stabilizzare l’uomo, le cui condizioni sono apparse subito disperate. Anche la donna al volante è rimasta ferita, ma in modo meno grave. Soccorsa dagli operatori del 118 è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Sul posto per i rilievi è intervenuta e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa che adesso dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sull’asfalto ci sono ancora i segni della sbandata. Ma quello che è successo prima del tremendo impatto è ancora tutto da chiarire.