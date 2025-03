Travolta da una frana. Nella trappola di fango dopo un volo di 15 metri

È stata sorpresa da uno smottamento mentre stava rincasando ed è volata nel vuoto per una quindicina di metri. Bloccata nel fango e sotterrata per 40 centimetri dai detriti che le sono franati addosso, è riuscita per miracolo ad avvertire i soccorso e a evitare il peggio. È la disavventura capitata a Federica Candido, 48 anni, originaria di Sesta Godano, nello Spezzino, ma residente da un mese a Vinci per lavorare come giardiniera a Montecatini. La donna è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Empoli per le ferite riportate e soprattutto per le conseguenze dell’ipotermia, ma non è in pericolo di vita. La tragedia sfiorata tra le 21 e le 22 in via Pistoiese, in una serata caratterizzata dalla pioggia scrosciante per la quale era già stata diramata l’allerta meteo. Stando a quanto ricostruito, la 48enne stava rientrando a casa – dalla quale si era allontanata quattro giorni prima per motivi di sicurezza, vista la chiusura della Sp13 a causa del maltempo – per recuperare dei documenti e dare da mangiare ai gatti. A sbarrarle la via d’accesso principale però si è trovata davanti un albero caduto. Spaventata ha pensato di passare dalla strada battuta poco più sopra ed è lì che è successo l’imprevedibile: la terra le è letteralmente mancata da sotto i piedi e lei è scivolata giù insieme al fango. Prima ha tentato invano di aggrapparsi a un ramo cadendo ancora più giù verso il fiume, poi finalmente ha trovato una radice alla quale tenersi con un braccio mentre con la mano libera cercava il cellulare in tasca per chiamare i soccorsi.

Agghiaccianti le prime parole della donna che ha descritto ai vigili del fuoco la situazione in cui si trovava: "Sono intrappolata dentro a una frana, venitemi a salvare". E il salvataggio non è stato banale perché gli stessi mezzi di soccorso hanno faticato, e non poco, sia a individuare la zona dell’incidente che a raggiungerla: via Pistoiese, del resto, è un complesso reticolo di strade che si diramano dalla Provinciale per attraversare zone costellate di boschi folti e oliveti.

I vigili del fuoco con il personale del distaccamento di Empoli – intervenuti insieme ai carabinieri – sono comunque riusciti a raggiungere la donna in tempo per salvarle la vita. Una volta trovata in mezzo la fango, è stata posizionata sulla tavola spinale e consegnata al personale sanitario del 118 per il trasferimento al pronto soccorso con l’intervento di Pubblica Assistenza e Misericordia di Empoli. Le sue condizioni sono apparse subito serie e sono servite molte ore per riportare la temperatura del suo corpo alla normalità.

La frana ha interessato una strada privata che è stata precauzionalmente chiusa al transito. Via Pistoiese resta quindi percorribile, ma il primo cittadino di Vinci Daniele Vanni, a seguito di quanto accaduto ha sollecitato una riunione con le altre amministrazioni comunali dei Comuni del Montalbano (interessato in più punti da frane e smottamenti) per individuare un’azione comune. "Dopo aver effettuato un sopralluogo sulla strada privata, ho firmato un’ordinanza di chiusura di quel tratto e mi sono recato all’ospedale di Empoli per verificare personalmente le condizioni di salute della donna – ha spiegato il sindaco Daniele Vanni – la signora sta bene, anche se ha rischiato molto finendo in ipotermia. Ha riportato delle ferite alle gambe e attualmente è in osservazione. È un mezzo miracolo. Il tema delle frane e della fragilità del Montalbano non può più essere rimandato. Nei giorni scorsi ho convocato una riunione dei dieci sindaci del Montalbano per il prossimo venerdì allo scopo di costruire una strategia comune per un Piano di Adattamento al Cambiamento Climatico da presentare alla Regione Toscana".

g.f.e.c.