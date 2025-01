Traversa di Limite chiusa per lavori

La Metrocittà ha fatto sapere che il primo tratto della strada provinciale 106 ’Traversa di Limite’ sarà interessato da alcuni lavori di rifacimento del manto stradale. E per quanto riguarda il territorio comunale di Vinci, il cantiere riguarderà nei prossimi giorni Spicchio e Sovigliana e porterà ad una serie di chiusure stradali e di limitazioni. Iniziando da via Gramsci, sulla quale martedì e mercoledì alle 8.30 alle 18 sarà in vigore il senso unico alternato in termini di circolazione oltre ad un divieto di sosta dal ponte di via de Gasperi al via del Palazzo. Il lavoro si sposterà giovedì prossimo nel tratto di via Gramsci che arriva a via del Palazzo, che sarà chiuso al transito dalle 8.30 alle 18. Il traffico verso Limite verrà quindi deviato verso via del Palazzo e via della Chiesa.